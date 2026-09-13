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Трамп: США должны иметь самые низкие процентные ставки в мире

First News Media21:03 - Сегодня
Трамп: США должны иметь самые низкие процентные ставки в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что процентные ставки в стране должны быть ниже, чем в любом другом государстве мира.

«Мы должны платить самую низкую процентную ставку в мире», - сказал Трамп журналистам в Ирландии.

По его словам, это должно происходить независимо от того, что экономические данные Федеральной резервной системы показывают относительно инфляции и состояния экономики.

Американский лидер при этом заявил, что не знает, повысит ли ФРС ставку на предстоящем заседании.

Заседание регулятора состоится на этой неделе. Последние данные показали ускорение инфляции в США и усилили ожидания возможного повышения ставки.

Ранее Трамп неоднократно критиковал высокие процентные ставки, заявляя, что они ставят США в невыгодное положение по сравнению с другими странами.

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