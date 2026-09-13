В Дублине протест против визита Трампа превратился в настоящее шоу - ВИДЕО

Тысячи человек вышли на улицы Дублина в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Ирландию.

Одной из самых заметных деталей акции стали огромные надувные фигуры с изображениями Трампа, покойного финансиста Джеффри Эпштейна и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кадры необычной инсталляции быстро разошлись в социальных сетях.

Участники демонстрации также несли плакаты с изображениями Трампа, Эпштейна и Нетаньяху и требовали раскрытия материалов, связанных с делом Эпштейна. Reuters опубликовал фотографию одной из участниц акции с таким плакатом.

По данным EFE, в протестном шествии в центре ирландской столицы приняли участие более 10 тыс. человек. Акция прошла под лозунгом «Трамп, вам здесь не рады» и была организована антивоенными движениями и рядом политических партий.

Визит Трампа в Ирландию сопровождается масштабными мерами безопасности. Американский президент провел встречи с руководством страны, а затем отправился в графство Клэр, где посетил свой гольф-курорт в Дунбеге.