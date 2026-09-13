Стая птиц заставила НАТО поднять истребитель и закрыть аэропорт Вильнюса
Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу после того, как радары зафиксировали объект, первоначально принятый за беспилотник.
В ответ НАТО подняло в воздух истребитель с авиабазы Шяуляй на севере Литвы.
После визуальной проверки выяснилось, что тревогу вызвала стая птиц.
Воздушная тревога была отменена, а аэропорт возобновил работу спустя 38 минут.
В литовском Национальном центре управления кризисами пояснили, что отметки от птиц и беспилотников на первоначальных данных радара могут выглядеть схожим образом.
Проходивший в это время Вильнюсский марафон не прерывался.
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