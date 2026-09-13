Стая птиц заставила НАТО поднять истребитель и закрыть аэропорт Вильнюса

Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу после того, как радары зафиксировали объект, первоначально принятый за беспилотник.

В ответ НАТО подняло в воздух истребитель с авиабазы Шяуляй на севере Литвы.

После визуальной проверки выяснилось, что тревогу вызвала стая птиц.

Воздушная тревога была отменена, а аэропорт возобновил работу спустя 38 минут.

В литовском Национальном центре управления кризисами пояснили, что отметки от птиц и беспилотников на первоначальных данных радара могут выглядеть схожим образом.

Проходивший в это время Вильнюсский марафон не прерывался.