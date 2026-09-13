Токаев призвал ядерные державы начать диалог на фоне риска новой гонки вооружений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ядерные державы наладить диалог на высоком уровне для снижения стратегических рисков.

Выступая на заседании БРИКС+ в Нью-Дели, он заявил, что эрозия архитектуры международной безопасности и затяжные конфликты повышают риск новой гонки вооружений, стратегических просчетов и ошибочных решений.

По словам Токаева, приоритетом должен стать переход от деэскалации региональной напряженности к долгосрочной стабильности посредством политического диалога и последовательной дипломатии.

Он подчеркнул, что отдельного внимания требуют риски, связанные с новыми технологиями.

Президент Казахстана также выступил за реформирование ООН и Совета Безопасности организации.

По его мнению, реформа должна усилить возможности ООН в предотвращении конфликтов и принятии коллективных решений, а состав Совбеза - более справедливо отражать интересы Азии, Африки и Латинской Америки.

Токаев добавил, что развивающиеся средние державы должны получить более весомый голос при принятии глобальных решений.