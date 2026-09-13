Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской инфраструктуре, связанной с производством дизельного топлива.

По словам американского лидера, украинские атаки способствуют дефициту дизеля и негативно влияют на мировой рынок топлива.

Трамп заявил, что обсуждал этот вопрос с Зеленским и считает, что у Украины есть другие цели для ударов.

В последние месяцы Украина усилила атаки беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам. В Киеве называют НПЗ законными военными целями на фоне российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Средняя стоимость дизельного топлива в США на этой неделе впервые превысила $6 за галлон.