Саудовская Аравия может лишить мировой рынок 4% поставок нефти

Мировой рынок может лишиться до 4% поставок нефти, если Саудовская Аравия в ближайшие дни не возобновит работу нефтепровода Восток — Запад.

Работа нефтепровода была остановлена в пятницу после атак беспилотников. По нему около 4 млн баррелей нефти в сутки транспортировалось с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море в обход Ормузского пролива.

По данным источников, запасов нефти в Янбу хватит для поддержания нынешнего уровня экспорта лишь на пять-семь дней. Дополнительные запасы имеются в египетских портах Айн-Сохна и Сиди-Керир.

Сроки восстановления нефтепровода пока неизвестны. Один из источников Reuters допустил, что ремонт может занять пять-шесть недель, другой считает возможным более быстрое частичное возобновление прокачки.

В августе добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась до 6,2 млн баррелей в сутки против 10,9 млн в феврале.