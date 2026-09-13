Пекин запретит владение дронами с 15 ноября

В Пекине с 15 ноября вступит в силу запрет на владение и хранение беспилотных летательных аппаратов и их ключевых компонентов.

Новые правила стали очередным этапом ужесточения ограничений на использование дронов в китайской столице. С 1 мая в Пекине уже запрещены их продажа и аренда, а вся административная территория города объявлена зоной контролируемого воздушного пространства. Несанкционированные полеты беспилотников запрещены.

Власти смогут конфисковывать дроны у нарушителей, а также налагать штрафы на физических лиц и компании.

Жителям Пекина предложат субсидии за продажу беспилотников в специальных пунктах выкупа, их утилизацию или вывоз за пределы города до вступления запрета в силу.

Ввоз дронов в Пекин из других регионов, в том числе туристами, также запрещен.

Ужесточение правил последовало после происшествия в конце июня, когда небольшой самолет врезался в небоскреб CITIC Tower в Пекине. Пилот погиб, еще 13 человек получили ранения.

Источник: Associated Press