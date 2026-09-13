Сирия и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд
Сирия и Турция планируют в ближайшее время увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд в год.
Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
По его словам, сотрудничество между двумя странами носит стратегический характер. В последнее время Дамаск и Анкара достигли около 40 соглашений в различных сферах.
Аш-Шейбани также сообщил о планах заключить всеобъемлющее соглашение между Сирией и Турцией в области энергетики.
302