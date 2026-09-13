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Сирия и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд

First News Media18:10 - Сегодня
Сирия и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд

Сирия и Турция планируют в ближайшее время увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд в год.

Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, сотрудничество между двумя странами носит стратегический характер. В последнее время Дамаск и Анкара достигли около 40 соглашений в различных сферах.

Аш-Шейбани также сообщил о планах заключить всеобъемлющее соглашение между Сирией и Турцией в области энергетики.

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