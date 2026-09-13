Франция извинилась перед США после спора из-за прав человека

Франция выразила сожаление в связи с критикой США, которая ранее привела к дипломатическому конфликту между двумя странами.

Поводом стал опубликованный в июле пост французской миссии при ООН в Женеве. В нем Париж раскритиковал США за голосование против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Американская сторона после этого покинула заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителя Франции.

Вашингтон также рассматривал возможность заблокировать кандидатуру нового французского посла в США Орельена Лешевалье.

Французская миссия теперь заявила, что сожалеет о публикации, поставившей под сомнение приверженность США защите прав человека.

В Госдепартаменте США приветствовали заявление Парижа.