Атлантика установила рекорд по отсутствию ураганов

В Атлантическом океане в 2026 году до сих пор не сформировалось ни одного урагана, несмотря на то, что сезон уже достиг своего обычного пика.

С начала сезона в Атлантике возникли лишь пять сравнительно слабых и непродолжительных тропических штормов. 2026 год установил рекорд по продолжительности периода без ураганов с начала сезона как минимум за спутниковую эру.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, в настоящее время в Атлантике нет тропических циклонов. Общая штормовая активность в регионе составляет лишь около 7% от нормы для этого времени года.

Специалисты связывают необычно спокойный сезон с сильным Эль-Ниньо. Усиленный сдвиг ветра разрушает формирующиеся штормы, а сухой воздух и нисходящие воздушные потоки дополнительно препятствуют их развитию.

При этом эксперты предупреждают, что сезон еще не завершен. В частности, условия в Мексиканском заливе остаются более благоприятными для образования сильных штормов позднее осенью.

На противоположной стороне континента ситуация иная. Активность тропических циклонов в восточной части Тихого океана почти вдвое превышает обычные показатели.

Источник: Associated Press