В Азербайджане задержаны двое подозреваемых в распространении порнографических материалов

Сотрудники полиции задержали Эхдимана Османова и его знакомого Гасана Алиева, подозреваемых в распространении в социальных сетях видеоматериалов порнографического характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана.

Оба задержанных привлечены к расследованию в рамках уголовного дела.

Эхдиман Османов известен в социальных сетях под псевдонимом Ehdiparfum. Ранее в азербайджанском сегменте соцсетей широко обсуждались интимные видеоматериалы, которые связывали с ним. Сам Османов заявлял, что не распространял эти кадры добровольно.

Расследование продолжается.