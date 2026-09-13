В Азербайджане задержаны двое подозреваемых в распространении порнографических материалов
Сотрудники полиции задержали Эхдимана Османова и его знакомого Гасана Алиева, подозреваемых в распространении в социальных сетях видеоматериалов порнографического характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана.
Оба задержанных привлечены к расследованию в рамках уголовного дела.
Эхдиман Османов известен в социальных сетях под псевдонимом Ehdiparfum. Ранее в азербайджанском сегменте соцсетей широко обсуждались интимные видеоматериалы, которые связывали с ним. Сам Османов заявлял, что не распространял эти кадры добровольно.
Расследование продолжается.
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