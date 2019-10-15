YouTube поставил возрастное ограничение «18+» на клип азербайджанской певицы - ФОТО - ВИДЕО

Новый клип певицы Нармин Бехбудовой, выступающей под сценическим именем Narmeen, попал под цензуру самого популярного видеохостингового сайта в мире YouTube.

«Я переписывалась на протяжении 10 дней с YouTube, который поставил возрастное ограничение на мой клип «Sirr» (Тайна) - их решением стало не открывать общий доступ к видео, указывая, что в моей работе присутствует «явный сексуальный фетиш», - рассказывает Narmeen.

Певица отмечает, что в своей переписке с представителями YouTube она просила их несколько раз пересмотреть клип и сравнить их с другими видео, но ответ был категоричным. «На тот момент мы не знали, что делать, но пришла идея перемонтировать клип. Мы сняли новые кадры и поменяли одну из главных сцен, после чего вновь выставили видео в Сеть», - рассказывает Narmeen, с улыбкой отмечая, что стала первой азербайджанской исполнительницей, на клип которой YouTube поставил возрастное ограничение.

В целом, рассказывая о песне и клипе «Sirr», Narmeen отмечает: «У многих людей есть тайные желания и страсти, о которых не каждый может сказать вслух, заявить публично. А некоторые даже боятся признаться в них самому себе, и понять это нетрудно. В любом обществе есть определенные грани, нормы, табу, исторически сложившиеся моральные устои, но, наряду с этим, во все времена человечество стремилось и продолжает стремиться расширять границы дозволенного, глубже проникать в сознание и душу человека».

Певица подчеркивает, что творческие люди всегда были в авангарде этих процессов, и своей работой она постаралась показать внутренний мир двух любящих друг друга молодых людей: «Это история о том, какие соблазны и сложности выбора могут поджидать их на жизненном пути. Я, конечно, понимаю, что реакция на клип у многих будет неоднозначная, но мне лично и песня, и клип очень нравятся».

Ниже представлена перемонтированная версия клипа «Sirr», находящаяся в YouTube в общем доступе – режиссер клипа Алексей Крупина.

Основая версия клипа, которую цензурировал YouTube, доступна по ссылке – просмотр видео может осуществить каждый зарегистрированный пользователь этого сайта, достигший возраста 18 лет.

В новой перемонтированной версии клипа «Sirr» отсутствуют нижеприведенные кадры, в связи с которыми YouTube поставил возрастное ограничение на основную версию видео.

Напомним, что за сравнительно небольшой срок «Sirr» стал вторым выпущенным певицей клипом – ранее исполнительница, которую многие узнали по вокальному проекту «Səs Azərbaycan», презентовала клип на песню на русском языке «Не твоя».

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Ф.В, Г.Р.