Задержан водитель, ехавший по «встречке» на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сотрудники Дорожной полиции провели оперативное разбирательство по распространенным в Интернете кадрам, на которых видно, как по трассе Баку-Сумгайыт водитель едет по встречной полосе движения, представляя угрозу окружающим.

Как сообщил 1news.az глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, на дороге Баку-Сумгайыт водитель автомобиля Opel (госномер 10-VB-212) на большой скорости ехал по крайней левой полосе навстречу транспортному потоку.

«По итогам разбирательства водитель был задержан. Он привлечен к ответственности по статье 327.4 Кодекса об административных правонарушениях», - заявил Р.Гулиев.

Отметим, что согласно статье 327.4 («Движение против направления движения, установленного на дорогах с односторонним движением, а также переход на полосу движения транспортных потоков противоположного направления и движение в направлении, противоположном транспортным потокам, с нарушением требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11») такое нарушение наказывается штрафом в размере 100 манатов и 4 штрафными баллами.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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