Закир Гасанов: «Наша армия оснащается современным вооружением и военной техникой» - ФОТО - ВИДЕО

Министр обороны Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами и Дне открытых дверей, проведенных по случаю Дня Государственного Флага в одной из воинских частей с участием родителей солдат и представителей общественности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, выступая с праздничной речью, министр обороны отметил, что наша армия оснащается современным вооружением и военной техникой, строятся и передаются в использование новые воинские части и жилые комплексы.

Всё это позволяет нам сохранить высокий уровень боеспособности видов войск, воинских частей и подразделений, в том числе боевой и морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии, усилить социальную защиту военнослужащих, повысить веру нашего народа в свою армию и скорейшему освобождению оккупированных земель, а также мотивацию молодого поколения к прохождению военной службы.

«Каждый азербайджанский солдат должен постоянно повышать боевую подготовку, быть дисциплинированным, способным применять имеющееся у него в распоряжении вооружение и военную технику, готовым проявить смелость и храбрость в боях против оккупантов. Сила азербайджанской армии заключается в патриотизме, боевом настрое и повышенном духе, а также в высокой дисциплинированности и профессионализме личного состава», - отметил Министр обороны.

Министр, поздравив личный состав с Днем Государственного Флага, пожелал ему успехов.

Церемония принятия присяги завершилась торжественным прохождением маршем личного состава перед трибуной.

Встретившись с родителями солдат, генерал-полковник З.Гасанов ответил на их вопросы, связанные с военной службой, дал указания соответствующим должностным лицам по решению ряда проблем.

Затем в рамках Дня открытых дверей Министр обороны вместе с участниками осмотрел организованную в воинской части выставку «Исторических флагов Азербайджана». Участникам мероприятия была дана подробная информация о государственных флагах Азербайджана, существовавших в различных периодах истории.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

В завершении мероприятия руководство Министерства обороны пообедало вместе с личным составом.

Эльшан Рустамов