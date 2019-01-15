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Замгенпрокурора АР: В связи с негативными фактами в органах исполнительной власти возбуждено семь уголовных дел

Сегодня в 14:27 ~ 1 минута на чтение 321
Замгенпрокурора АР: В связи с негативными фактами в органах исполнительной власти возбуждено семь уголовных дел

«В связи с негативными фактами в местных органах исполнительной власти в Главное управление по борьбе с коррупцией поступили обращения, по которым было проведено разбирательство».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана, замгенпрокурора Кямран Алиев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности управления в 2019 году.

Он отметил, что в прошлом году в связи с этим было возбуждено 7 уголовных дел:

«По этим уголовным делам арестованы 9 должностных лиц. После завершения следствия уголовные дела были направлены в суд».

К.Алиев также отметил, что в прошлом году управление направило в различные суды 22 уголовных дела в отношении 57 лиц, связанных с банковским сектором, в основном они касались банков, которые прекратили свою деятельность.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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