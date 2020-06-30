Заразившаяся COVID-19 Сария Дадашева: «Дышу, но будто не хватает дыхания…» - ФОТО – ВИДЕО

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Заразившаяся COVID-19 учитель игры на скрипке одной из столичных музыкальных школ Сария Дадашева продолжает вести online-дневник о том, как протекает ее болезнь.

Изначально С.Дадашева лечилась в домашних условиях, но после того, как состояние ее здоровья ухудшилось, она была помещена в Терапевтический медицинский центр при АМУ, где продолжается ее лечение.

«Тихо-тихо прихожу в себя, проблемы с дыханием есть, но уже небольшие, раньше было хуже. Дышу, но будто не хватает дыхания, не могу надышаться. Из симптомов у меня остались кашель и одышка», - сказала С.Дадашева, выйдя в прямой эфир из больницы в социальной сети Facebook, отмечая, что в медицинском учреждении чувствует себя намного увереннее и спокойнее, чем дома, так как находится под постоянным наблюдением врачей.

Сария Дадашева рассказывает, что не паникует и не унывает, в то время как, проходя лечение дома, она паниковала и переживала: «Изначально я не понимала всю серьезность ситуации, все началось с кашля, и я думала, что это просто простуда. Но когда у меня начались удушья, я поняла, что все это очень серьезно – до этого каких-либо проблем с легкими у меня никогда не было. Все обострилось на 7-й день, вот тогда я и запаниковала дома».

Педагог музыки отмечает, что в данный момент, на 12-й день лечения, она чувствует себя намного лучше, и в состоянии ее здоровья есть положительная динамика: «Мне намного лучше, возможно, через 5-6 дней меня выпишут. И если говорить о симптомах, то я, к примеру, не потеряла ни чувство вкуса, ни обоняние – все чувствую, не было у меня и высокой температуры».

С.Дадашева отмечает, что сложность состоит в том, что она не может видеть родных и близких людей, но понимает, что в подобном состоянии это невозможно, поблагодарив медиков за помощь и призывая всех быть бдительными и придерживаться всех правил: «Прорвемся, все будет хорошо. Главное - не паниковать».

Показала С.Дадашева в прямом эфире и палату, в которой она находится и проходит лечение вместе с другой зараженной COVID-19 пациенткой.

Полностью прямой эфир Сарии Дадашевой можно просмотреть ниже.

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