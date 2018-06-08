Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Ночью и утром кратковременные дожди. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем - 28-31 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 29-31 градус тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 32-37 градусов тепла, в горах - ночью 13-18, днем - 22-26 градусов тепла.

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