Зажигательное выступление Шакиры и Джей Ло на Супербоуле: мегахиты и почтение памяти Коби Брайанта - ФОТО

В ночь на 3 февраля «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско» сыграли за титул чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Победителем Супербоула впервые за 50 лет стала команда «Канзас-Сити», но в этом особенном для мирового спорта событии интересна не только игра, но и шоу в перерыве, в рамках которого выступают самые популярные мировые артисты.

В этом году в перерыве выступили две главные латиноамериканские поп-дивы Джей Ло и Шакира, 15-минутое зажигательное выступление которых можно увидеть в нижеприведенном видео – отметим, что впервые в истории две латиноамериканки стали хэдлайнерами Супербоула.

Подчеркнем, что часть выступления поп-дивы посвятили трагически погибшему баскетболисту Коби Брайанту, заявив на пресс-конференции перед Супербоулом следующее: «Жизнь так хрупка. Вот, почему нам нужно проживать каждый момент максимально продуктивно. Думаю, мы все вспомним Коби в это воскресенье. Мы будем праздновать жизнь и многообразие людей в нашей стране. Я уверена, что Коби очень гордился бы тем посылом, который мы попытаемся передать на сцене».

Однако момент трибьюта Коби Брайанту разглядели не все зрители Супербоула – он происходит, когда 11-летняя дочь Джей Ло Эмма вместе с детским хором присоединяется к звездной маме на сцене и начинает петь ее суперхит «Let's Get Loud». В этот момент стадион показывается сверху и зрителям виден огромный крест, светящийся цветами команды «Лос-Анджелес Лейкерс», игроком которой К.Брайант был на протяжении 20 лет.

Другими главными месседжами выступления, фоторепортаж с которого представлен ниже, являются женщины и латиноамериканское сообщество, яркими представительницами которого являются Шакира и Джей Ло.

В.Ф, Г.Р.

Фото: Eonline.com