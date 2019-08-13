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Зеленский разрешил украинское гражданство для политбеженцев из РФ

Сегодня в 13:34 ~ 1 минута на чтение 330
Зеленский разрешил украинское гражданство для политбеженцев из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил давать гражданство Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям.

Об этом во вторник сообщает издание Meduza со ссылкой на президентский указ, упрощающий процедуру получения украинского гражданства.

В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям». Помимо этого гражданство смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке.

В другом указе, подписанном в апреле, Путин дал такое право жителям территорий, контролируемых сепаратистскими образованиями – т.н. «ДНР» и «ЛНР».

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