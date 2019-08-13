Журналистку Назилю Гасанзаде из Перми похоронят в Азербайджане - ФОТО

В понедельник, 12 августа, в возрасте 35 лет скончалась российская журналистка азербайджанского происхождения Назиля Гасанзаде.
Она жила в Перми и работала в журнале «Аэропорт Пермь».
Согласно информации от знакомых Назили в Фейсбуке, в конце июля она прилетела в Баку, однако уже через несколько дней у нее начались резкие головные боли, в связи с чем она поскорее вернулась в родной город.
На следующий день после возвращения она впала в кому, а спустя 15 дней скончалась.
Знакомые покойной пишут, что она долгое время страдала от онкологического заболевания. У нее остался малолетний сын.
На странице самой Назили Гасанзаде в Фейсбуке родственники сообщили, что прощание с журналисткой состоится в Перми, в полдень 14 августа. Похороны же состоятся в Азербайджане.
На одной из страниц в Фейсбуке знакомые Назили опубликовали ее обращение ко всем близким и друзьям, по всей видимости, написанное недавно. В своем послании Назиля просит не горевать на ее могиле, а вспоминать добрым словом и улыбками.
Вспоминать о человеке стоит при его жизни, а лить слезы на могиле после того, как человек уже покинул эту землю, не имеет смысла, считала Назиля.
«Пусть мои похороны не будут драматичными. Я прожила непростую, но интересную и проживаю прекрасную жизнь. Каждый день как последний. У меня есть все, что мне было необходимо для полного счастья. И я ни о чем не жалею. Меня оплакивать не надо. Только искренне желать покоя на том свете. Это мое завещание! Сохраните его, Друзья (настоящие)!» - говорится в послании покойной.
Allah rəhmət eləsin!
Елена Остапенко
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Это Назиля Гасанова и она недавно скончалась от Рака которым болела 8 лет. Allah rəhmət eləsin! К сожалению, я не был с ней знаком. Но, у нас было очень много общих друзей на фейсбуке и со вчерашнего дня вся лента в фотографиях и постах посвященных ей. Благодаря этому видео интервью, который взял у нее в 2018 году мой друг, журналист и блогер Гамид Гамидов я узнал о ней больше. Оказывается она помогала людям страдающим раком советами, делилась знаниями, опытом, морально поддерживала и направляла их в нужном направлении, экономя им драгоценное время, деньги и нервы! Это 20 минутное интервью доступно на канале Назилии (вот ссылка youtu.be/7kGRoTbpOc8) Я вырезал из него самые важные, на мой взгляд, 3 минуты, которые и делюсь с вами. Смотрите, прислушайтесь и делитесь! Родители и сын Назили должны гордиться такой дочерью и матерью! Allah rəhmət eləsin! . #рак #cancer #xərçəng