Журналистку Назилю Гасанзаде из Перми похоронят в Азербайджане - ФОТО

Это Назиля Гасанова и она недавно скончалась от Рака которым болела 8 лет. Allah rəhmət eləsin! К сожалению, я не был с ней знаком. Но, у нас было очень много общих друзей на фейсбуке и со вчерашнего дня вся лента в фотографиях и постах посвященных ей. Благодаря этому видео интервью, который взял у нее в 2018 году мой друг, журналист и блогер Гамид Гамидов я узнал о ней больше. Оказывается она помогала людям страдающим раком советами, делилась знаниями, опытом, морально поддерживала и направляла их в нужном направлении, экономя им драгоценное время, деньги и нервы! Это 20 минутное интервью доступно на канале Назилии (вот ссылка youtu.be/7kGRoTbpOc8) Я вырезал из него самые важные, на мой взгляд, 3 минуты, которые и делюсь с вами. Смотрите, прислушайтесь и делитесь! Родители и сын Назили должны гордиться такой дочерью и матерью! Allah rəhmət eləsin! . #рак #cancer #xərçəng