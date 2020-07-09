Звезда сериала «Хор» Ная Ривера пропала без вести – ФОТО – ВИДЕО

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Американская актриса Ная Ривера, известная по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор», пропала без вести на озере Пиру в Южной Калифорнии.

BBC сообщает о том, что актриса арендовала лодку для отдыха с четырехлетним сыном, которого нашли на борту одного в спасательном жилете – по словам ребенка, мама прыгнула в воду и не вернулась.

Подробностей произошедшего нет, так как сложно допросить ребенка – спасателями было осмотрено озеро, но никаких следов 33-летней актрисы обнаружено не было, поиски приостановлены, но будут продолжены.

В 2009 году Н.Ривера получила роль чирлидерши Сантаны Лопез в музыкальном телесериале «Хор». Ее персонаж второго плана был хорошо встречен критиками и зрителями в первом сезоне, и, начиная со второго, она уже стала одним из центральных героев.

Феликс Вишневецкий