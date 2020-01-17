17-ый тур LSS MFL 2019/2020: Непобедимая «Squadra», поражение «Kapital Bank» и волевая победа «Rəcəbspor» - ФОТО – ВИДЕО

Прошли матчи 17-го тура крупнейшей футбольной любительской лиги - LSS MFL 2019/2020.

Как сообщает 1news.az, матчи, прошедшие в Конференциях İnfinity и Platinum ознаменовались напряженной борьбой.

Самым результативным матчем в отчетном туре в Конференции İnfinity стала игра между командами «Veteran» и «Universal». На двоих команды забили 10 голов. Один из фаворитов турнира «Kapital Bank» же неожиданно проиграл команде «Xəzər Astara».

Довольно результативным получились матчи 17-го тура в Конференции Platinum. В частности, в матче между «AgroSport» и «Ataman» было забито аж 14 голов. Между тем «Peçat Dönər» и «Rəcəbspor» одержали очередные победы.

В свою очередь, «Gənclik İK» одержав тяжелую победу над «Lökbatan», начал вторую половину сезона с победы.

Раздевалка «Gənclik İK» после победы

Короткий видеообзор самых запоминающихся моментов в матчах 17-го тура:

5 интересных фактов 17-го тура:

Один из интересных и неожиданных моментов отчетного тура, как уже отмечалось выше, стало поражение «Kapital Bank» от «Xəzər Astara» (1:2). Это поражение стало третьим в сезоне для «банкиров». Отчетный тур оказался очень результативным. Особенно это касается Конференции Platinum, в которой лидеры нанесли разгромные поражения своим оппонентам. Одним из самых напряженных матчей 17-го тура стала игра между «Rəcəbspor» и «Binə». Проявив невероятную силу воли, «Rəcəbspor» одержал победу со счетом 6:5. Единоличный лидер Конференции İnfinity команда «Squadra» одержала 16-ую победу в 16-ти матчах. Одну из главных ролей в очередной победе вновь сыграл защитник команды Орхан Агаев. Эмиль Алиев, который в зимнее трансферное окно перешел из команды «Peçat Dönər» в «Muğanbank», в первом же матче оформил пента-трик.

Отметим, что LSS MFL 2019/2020 проходит при спонсорской поддержке Leading Supply Solutions LLC, BOS SHELF LLC, McDonald's Azerbaijan, Muğanbank, ФК «Сабах», Carlsberg Azerbaijan и GoSport Baku.

Более подробную информацию можете получить на официальном сайте лиги - mfl.az, а также посредством информационного агентства 1news.az.

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