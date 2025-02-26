Трагедия Ходжалы от первого лица – рассказы очевидцев и рассекреченные архивы

Материал впервые был опубликован на сайте 1news.az 26 февраля 2010 года

Судебное заседание, прошедшее 28 февраля 2009 года в здании Военного Суда по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской Республики, наверно, навсегда запомнилось как участникам суда, так и представителям общественности.

Это общественное заседание, которое не имеет юридической силы, но тем не благодаря которому, был создан прецедент и сделан первый серьезный шаг к проведению в будущем международного уголовного трибунала по итогам которого будут наказаны все повинные в геноциде Ходжалы.

На заседании, с участием представителей силовых ведомств, аппарата президента, ОБСЕ и других организаций, выступили ходжалинцы и возможно впервые озвучили некоторые факты ужасной ночи 25-26 февраля 1992 года.

Ниже, без всяких комментариев, мы приводим только некоторые отрывки из показаний ходжалинцев, выступивших на общественном судебном заседании по событиям 25-26 февраля 1992 года.

«После захвата города армянскими боевиками я, спасая свою жизнь, пытался избежать столкновения с армянскими солдатами, прочесывавшими окрестности Ходжалы с целью убить или взять в плен мирных жителей, выживших после захвата города. Стараясь пробираться лесом, я увидел на поляне армянских извергов, которые собрали в большую кучу изуродованные трупы ходжалинцев и, облив их горючим, подожгли, чтобы скрыть следы своего бесчеловечного преступления. Основная часть ходжалинцев погибла не во время ночного захвата города и не в его окрестностях, а на рассвете, когда измученные холодом и пережитым дети, женщины и старики вышли из леса на ровную местность, стремясь найти спасение у села Нахчеваник, в направлении города Агдама. Именно тут, буквально в нескольких сотнях метров от спасения, ходжалинцы попали в заранее подготовленную армянскую засаду, где сумевших избежать армянского плена беспомощных детей, женщин и стариков, как на ладони видных на открытой местности, армянские варвары стали в упор расстреливать из пулеметов».

«Нас, пленных ходжалинцев – детей, женщин и стариков, армянские бородачи привезли в Аскеран и Ханкенди, где подвергали неописуемым пыткам и оскорблениям. В Аскеране я видел иностранцев, говоривших на английском и французском, один их них управлял армянским БМП. Я наизусть помню имена и лица карабахских армян, которые пытали нас. Эти изверги старались в первую очередь переломить нам кости ног и рук и нанести увечья, чтобы мы не могли двигаться. Тут были наемники из Армении, Франции и стран Ближнего Востока».

«В Ханкенди, куда нас в февральскую стужу полураздетых, босых с перевязанными колючей проволокой руками и ногами доставили армянские военные, я видел боевиков не только из Карабаха и Армении, но и сирийских армян, а также из других стран. Многие из них плохо понимали друг друга, потому что говорили на различных диалектах армянского языка. Пытавшие нас армянские фашисты, кричали: «Всех вас турок замучаем до последнего вздоха!», «Вы турки – поэтому должны умереть!». Среди армянских бородачей были члены партии «Дашнакцутюн», заправлявшие остальными карабахскими армянами, многих из которых я знаю поименно».

«Армяне, пытавшие нас, говорили: «Мы ведем войну с вами турками и не знаем никакого Азербайджана и азербайджанцев, и скоро создадим на этих землях «великую Армению». Они приводили своих детей показывать нас и говорили им: «Перед вами последние турки, которых вы видите, не бойтесь их, смотрите хорошенько, потому что больше не увидите живого турка». Я сам видел трупы ходжалинцев в Аскеране, с которых сняли скальпы и выкололи глаза. Армянские изверги играли футбол отрезанной головой. На наши вопросы армянам: «Зачем так мучаете нас?!» они отвечали: «Так надо!».

«Когда нас, пленных ходжалинцев, везли в направлении Аскерана, на окраинах дорог я видел изуродованные трупы замученных жителей Ходжалы, никогда не забуду трупа моего односельчанина, которого на перекрестке четырех дорог подвесили за руки и прострелили грудь автоматной очередью крест на крест, что, кстати, армянские боевики, добивая, делали со многими пленными. К животу некоторых связанных по рукам и ногам ходжалинцев привязывали автомобильные покрышки и поджигали их, затем волоча тела, прицепленные тросами к машине или лошади по полю. Вдруг один из армян сказал, что надо отметить взятие Ходжалы и принести в честь этого жертву. На глазах у детей и женщин армянские вандалы отрезали головы нескольким нашим пленным».

«Я смог спрятаться в лесу за городом Ходжалы и когда стало светать, начал пробираться в сторону Агдама, и увидел множество изуродованных и скальпированных трупов на открытых участках местности, где армянские боевики заранее вырыли себе окопы, чтобы оттуда расстреливать ходжалинцев сумевших выбраться из города. Затем, на опушке леса, у покатого утеса над рекой Гаргар, откуда практически не было возможности убежать, я увидел десятки трупов жителей Ходжалы – детей, женщин, которые попали в эту заранее подготовленную армянскую засаду. Далее, на нескольких квадратных метрах лежали изуродованные трупы еще тридцати ходжалинцев, которые не смогли пробраться через ледяную реку и попали в руки армянских бандитов. Только теперь, по прошествии многих лет, я понял, что армяне умышленно загнали и уничтожили жителей Ходжалы на этой полянке у реки Гаргар. Как выяснилось, именно тут была устроена массовая резня ходжалинцев со стороны армян в 1905 и 1918 гг. Армяне помнили это и умышленно устроили третий геноцид Ходжалы – в 1992 году на этом же месте».

«Тучи стали сгущаться над Ходжалы еще в августе 1991 года, когда постепенно армянские военные группировки отрезали наш город от внешнего мира. До февраля 1992 года к нам еще прилетали вертолеты, доставлявшие продукты, но никакой военной поддержки для обороны города со стороны центральных властей так и не было организовано. К 20-м числам февраля, армяне при поддержке бронетехники и артиллерии 366-го российского мотострелкового полка стали сжимать кольцо вокруг Ходжалы. Нам стало известно, что, напав на Ходжалы, армяне намерены «отметить» годовщину Сумгайытских событий 1988 года. В ночь на 25 февраля 1992 года, в 10-11 направлениях началась массированная армянская атака на город, сопровождавшаяся плотным ракетным обстрелом. В суматохе, среди убегавших из своих домов ходжалинцев, я смог найти из всей семьи только своего младшего10-летнего сына, взвалил его себе на плечи и постарался вместе со всеми выйти через лес к реке Гаргар. Но преклонный возраст не позволил мне следовать за остальными и я с ребенком на спине упал с высокого отвесного ущелья, повредив при этом свои руки и босые ноги. Я решил спрятаться с ребенком тут, но заметил, что ребенок ранен и у него идет горлом кровь. Сын умер в моих объятиях. Оцепеневший от ужаса и холода, я встретил рассвет, прижимая к себе труп ребенка. В таком виде на меня наткнулись два армянских бородача, которые, не внемля моим просьбам, выбили ударами ног у меня из объятий тело сына, связали мне ноги и поволокли в Аскеран. Там после допросов и пыток меня бросили в подвал, переполненный пленными ходжалинцами. Тут я нашел труп моего старшего сына, служившего в отряде самообороны Ходжалы. Когда я бросился со слезами обнимать труп сына, ворвались армяне, которые стали жестоко избивать меня. Я потерял сознание, когда мне стали вырывать плоскогубцами зубы. Я провел в таком состоянии, с перебитым костями и переломанными гниющими ногами 50 дней, несколько раз пытался покончить с жизнью, наконец, меня обменяли на пленного армянина и я был доставлен в Баку. Тут я шесть месяцев провел на больничной койке, и наши врачи чудом спасли от ампутации мои ноги».

Отметим, что судебный процесс, прошедший 28 февраля в здании Военного Суда по делам о тяжких преступлениях, был организован при участии Центра защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, в рамках проекта «Общественный трибунал», при финансовой поддержке Совета по господдержке НПО при президенте АР. Это благое дело удалось сделать совместно с Военной прокуратурой, Министерством юстиции и при поддержке службы помощника президента Азербайджана по вопросам обороны, без поддержки которых нереально было бы собрать все необходимые материалы и свидетелей для подобного судебного процесса.

Вот лишь некоторые документальные факты из архивов МНБ Азербайджана, которые позволяют составить полную картину Ходжалинских событий:

«Министерство Национальной безопасности Азербайджана. Рапорт от 17.03.1992, 34/537. Генеральному прокурору Азербайджанской Республики, государственному советнику юстиции 3-го класса Бабаеву М.К.

Имеющиеся в МНБ Азербайджанской Республики материалы свидетельствуют о том, что со стороны армянских боевиков на офицеров и солдат 366-го Мотострелкового полка (МСП) и отдельного батальона химзащиты, дислоцированных в Ханкенди, постоянно оказывалось давление с целью их склонения к участию в боевых действиях против азербайджанского населения. За один артиллерийский выстрел в сторону азербайджанских населенных пунктов армяне выплачивали 1300 рублей, отдельные младшие офицеры полка принимали участие в боевых действиях, получая по-4 тысячи рублей за бой. 2-й батальон во главе с майором Оганяном в полном составе участвовал в нападении на Ходжалы с использованием 92 единиц бронетехники (запись радиоперехвата переговоров экипажей прилагается).

В операции против Ходжалы убито более 20 военнослужащих 366-го полка, трупы которых в последующем якобы взорвали в 6 боксе парка БМП 36 МСП с целью сокрытия участия полка в указанной операции. На их имена задним числом были оформлены отпуска и они в настоящее время числятся как дезертиры».

«Лично: Военному прокурору Азербайджанской Республики.

Старший советник юстиции Р.Алиев. 17 мая 1993 17/26-251с.

Докладываем что СИЗО-3 УОБ МВД Азерб. Респуб. поступили оперативные данные о том, что 26 февраля 1992 года командир мотострелкового батальона 366 МСП, расквартированного в Степанакерте (Ханкенди), атаковал с задачей прорыва возможной линии обороны вооруженных сил Азербайджана, не покидая своих боевых машин батальон капитана Набоких Евгения вошел в Ходжалы и пройдя город насквозь, армянские боевики и русские наемники ворвались в город, стреляя в кого попало. За свое преступление капитан Набоких получил вознаграждение в сумме 1500 000 /полтора миллиона/ долларов США, после чего, забрав в России своих родителей и жену армянку, выехал в Южную Америку. Свидетелем Ходжалинских событий и всего вышеизложенного стал офицер 366-го МСП капитан Маркушин Григорий

Начальник СИ-2 УСБ МВД Азерб. Р. Капитан вн/сл Укалаев Р.М.»

Буквально через несколько дней после штурма Ходжалы 366-й МСП был в срочном порядке передислоцирован из Ханкенди в Тбилиси. Покидая в спешном порядке по приказу командования Закавказским Военным Округом (ЗакВО) (Позже выяснилось, что это был приказ замкомандующего КЗакВО Оганова – армянина по национальности) место дислокации в Ханкенди, начальство 366-го полка «оставило» армянским бандформированиям полсотни единиц бронетехники, танков, большое количество ракетных, зенитных, противоракетных установок, гаубиц, снарядов, стрелкового оружия и почти все имущество полка. По горячим следам Ходжалинской трагедии Генпрокуратура Азербайджана направила следственную группу в Тбилиси, где расквартировался убежавший из Ханкенди 366-й полк».

«Старшему советнику Юстиции Назарову В.И.

РАПОРТ

По Вашему указанию, я вместе со следователем по особо важным делам при Генпрокуроре АР Микаиловым Э.А. для производства следственных действий по уголовному делу о Ходжалинских событиях, 26.03.92, выехал в город Тбилиси.

27.03.92 выехали в поселок Вазиани, где на территории учебного центра КЗакВО временно был расквартирован 366 полк. Здесь по заранее разработанному плану для допроса в качестве свидетеля был приглашен командир 366 МСП подполковник Зарвигоров Ю.Ю., который отказался давать нам показания, сославшись на отсутствие разрешения на это руководства КЗакВО…Во время допроса свидетеля Зарвигорова в комнату зашел человек в военной форме в звании генерал-лейтенанта, который свой приход объяснил проверкой состояния учебного центра. После его ухода я поинтересовался этим лицом. По словам Лазуткина (бывший военный прокурор Ханкенди) и Зарвигорова, это командующий КЗакВО, генерал-лейтенант Оганов – армянин по национальности, который занимался выводом полка из Степанакерта (Ханкенди)…

30.03.92 г.

Прокурор Следственного Управления Э.К. Касумов».

Приведенные нами факты и документы есть лишь маленькая капля многочисленных свидетельств, доказывающих жестокое спланированное преступление против человечности, осуществленное 25-26 февраля 1992 года со стороны армянских варваров и подразделений 366-го российского мотострелкового полка уничтожение мирного населения азербайджанского города Ходжалы.

Ризван Гусейнов