Парламент Грузии XI созыва приступил к выполнению обязанностей

Парламент Грузии XI созыва, сформированный по итогам парламентских выборов 26 октября, приступил к исполнению обязанностей, несмотря на акцию протеста у стен законодательного органа.

Трансляция первого заседания парламента велась на сайте законодательного органа.

Депутаты большинством проголосовали за постановление о признании своих же прав и полномочий в качестве парламентариев.

Согласно Конституции Грузии, после того как парламент приступил к выполнению своих обязанностей, правительство сложило полномочия. Отныне все министры, а также премьер-министр будут исполняющими обязанностями до утверждения нового Кабмина.

Источник: Sputnik-Грузия