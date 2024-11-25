Лучший азербайджанский баскетболист о проблемах сборной и отечественного баскетбола

Сборная Азербайджана по баскетболу неудачно сыграла в двух матчах в группе A предварительного раунда квалификации чемпионата мира-2027, без шансов уступив Ирландии (67:91) и Швейцарии (55:85).

Ранее наша национальная команда проиграла Швейцарии (53:72), но победила Косово (87:77). В стартовых матчах группы наша команда смотрелась куда увереннее. На этот раз бросались в глаза несколько факторов. Во-первых, игроки сборной были не в форме. Камран Мамедов и Улаш Тургут были важными игроками в февральских матчах сборной, но на этот раз оказались не готовы. Причин здесь много, но главная заключается в том, что в феврале чемпионат Азербайджана был в самом разгаре, а баскетболисты были в форме. Сейчас же в Азербайджанской баскетбольной лиге прошли лишь три тура. А через пару дней уже декабрь. Чемпионату Азербайджана явно не хватает интенсивности. Для сравнения лидер сборной Орхан Айдын, выступающий за турецкий клуб «Сигортам.нет», в этом сезоне провел уже 11 матчей.

Сложно назвать даже одного игрока из чемпионата страны, который был бы в оптимальной форме. А если добавить к этому новый лимит на легионеров (4+1), то получается весьма удручающая картина. Азербайджанские игроки стали реже играть, а выбора стало еще меньше.

Вторая причина – травмы лидеров. Важнейший для сборной игрок Эндар Поладханлы пропускал матчи из-за травмы. Игру против Швейцарии в Баку по этой же причине пропустил и капитан Амиль Гамзаев. В условиях отсутствия качественных местных игроков – эти потери невосполнимы.

Третья причина- слабые легионеры. По правилам ФИБА в сборную можно привлечь одного иностранного игрока. В домашнем матче против Косово (87:77) в феврале американец Донта Холл сыграл едва ли не ключевую роль. Позиция центрового, пожалуй, самая проблемная в сборной Азербайджана. Наверное, то же самое можно сказать и про позицию разыгрывающего, но для сборной Азербайджана более актуален именно высокий игрок. Садеддин Донат явно не справился с этой миссией в последних двух матчах. На этот раз в сборную были привлечены Джордан Дэвис и Ян Хаммер. По своему уровню они явно уступают Холлу, а также Заку Ледаю, который играл против швейцарцев в первом матче. Дэвис набрал неплохие индивидуальные показатели в матче с ирландцами, но со своей ролью разыгрывающего не справился вообще. Ян Хаммер же и вовсе растворился в игре с Швейцарией в Баку. Хаммер уже долгое время без клуба и сейчас пребывает не в лучшей форме. К тому же, он выступает на позиции 3 и 4 номера, которые в сборной Азербайджана наиболее укомплектованы.

На фото: Орхан Айдын

После матча против Швейцарии корреспондент 1news.az пообщался с Орханом Айдыном, которого с уверенностью можно назвать лучшим азербайджанским баскетболистом последних 10 лет.

- В чем видите главную причину поражения от Швейцарии?

- Мы хорошо сыграли два периода, но затем физические кондиции дали о себе знать. Отсутствие Амиля и Эндара дорого нам обошлось. Возможностей для ротации было очень мало. Мы им уступили физически. Они играли на высоком уровне все 40 минут. Швейцария - одна из лучших команд в квалификации. Мы же устали и не успевали.

- То есть, игроки сборной были в не форме?

- Не могу сказать, что не в форме. Считаю, что отсутствие опыта является большей проблемой. Эндар и Ширзад играли за «Сабах» в еврокубках. А кто играет еще?

- Остальные провели в азербайджанской лиге, максимум, три матча. Я посмотрел вашу статистику. Вы провели в этом сезоне 11 матчей, играя в среднем по 30 минут.

- Это не хорошо. Сложно спорить с этим фактом. Я просмотрел несколько игр в чемпионате Азербайджана. Старался смотреть матчи ведущих клубов. К примеру, смотрел игру «НТД» - «Нефтчи» и несколько других матчей. В прошлом сезоне лимит был «3+2». Ребята играли больше и лучше. Мне так показалось. В Турции сейчас происходит то же самое. В прошлом году позволялось привлекать 5 легионеров и все они могли быть на площадке одновременно. В этом году лимит увеличили до 7, а на площадке одновременно могут быть 4 иностранных игрока. Как следствие, местные баскетболисты стали играть реже. Теперь в заявке у клубов 12 игроков, 7 из которых иностранцы. По этой причине я и не остался в Суперлиге. Я не знал, сколько буду получать игрового времени.

- В Азербайджане также решили поменять лимит в пользу иностранцев. Насколько это решение является верным?

- Местным игрокам сейчас не хватает опыта. Должны пройти годы кропотливой работы. Я не знаю, какой уровень у большинства легионеров, играющих в АБЛ. Когда я смотрел матчи этого сезона, мне показалось, что общий уровень упал. Мне кажется, что в прошлом сезоне было лучше.

- Сборная Азербайджана гораздо лучше смотрелась в первых двух матчах группы. Сейчас же проиграла, практически, вчистую. Почему так произошло?

- Я сказал насчет местных игроков, но надо обратить внимание и на легионеров. Донта Холл и Зак Ледай очень помогли в первых матчах. Ян Хаммер в матче со швейцарцами делал все, что мог. Я много лет играл против него в Турции. Он хороший игрок. Но не на том уровне, как Донта Холл. Думаю, будь Донта с нами, сыграли бы гораздо лучше. Когда Донта был на площадке, соперники уже не старались проходить под щит, так как он блокировал буквально все. Когда этого нет, уже и баскетбол бывает другой. Нам не хватило сил. Я очень устал. В обоих матчах вынужденно отыграл по 38 минут.

- В баскетболе сейчас сложилась такая система, что «малые» баскетбольные страны играют очень редко. Матчей приходится ждать чуть ли не целый год. Сборная редко собирается. Вредит ли это росту?

- Это один из факторов. К тому же и мы сами играем очень редко. Сборная Азербайджана не играла 9 лет. Мы отыграли в 2013 году, а затем была пауза длиной в 9 лет. Это наша большая проблема. Местные игроки мало играют на международном уровне. Исключение игроки «Сабаха», но ведь и они играют очень мало. Эндар отыграл в одном матче, но затем получил травму. Ширзад вроде выходит на площадку, но сколько минут он в итоге играет? Остальные играют только во внутреннем чемпионате, да еще и при таком лимите на легионеров. Это нелегко. Дело же не только в самом факте лимита. Когда на поле должны быть обязательно два азербайджанских игрока, местные баскетболисты чувствуют больше ответственности. Необходимо уже брать игру на себя.

- Какие шансы у наших игроков играть за рубежом?

- Сложный вопрос. Для этого нужно время. Надо отметить работу Федерации баскетбола, которая старается делать все возможное для развития баскетбола в стране. В Азербайджане вообще не было баскетбола. Особенно после пандемии. Сейчас начали появляться новые молодые игроки. Заур Пашаев уже завершил международную карьеру. Через пару лет закончим мы с Амилем. Должны появляться новые баскетболисты и проявлять себя. А для этого они должны больше играть, набираться опыта. Я позитивно настроен на будущее. Главное, что федерация работает.