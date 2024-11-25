Мероприятие планетарного масштаба, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), успешно завершило свою работу в Баку.

Ее результаты без ложного преувеличения можно причислить к очередной блестящей победе Азербайджана как организатора мероприятия и главной движущей силы, приближавшей стороны к жизненно важным договоренностям. Проведение мероприятия такого уровня, безусловно, является большим вызовом для любого государства, и Азербайджан успешно с ним справился, значительно повысив свой международный авторитет и внеся существенную лепту в реальные действия для спасения в будущем человечества от катастрофических последствий изменения климата.

В то же время данное мероприятие стало своего рода лакмусовой бумагой, которое, наряду с готовностью Азербайджана брать на себя лидерство в решении глобальных экологических проблем, проявило истинное лицо Запада, использующего подобные площадки для продвижения своих политических интересов. Конференция завершилась историческим соглашением о ежегодном выделении $300 млрд на борьбу с изменением климата, но процесс достижения этой договоренности стал полем боя между ответственным подходом развивающихся стран и попытками Запада уйти от выполнения своих обязательств.

Еще до начала COP29 стало очевидно, что Запад использует климатическую повестку для отвлечения внимания от собственных провалов в борьбе с изменением климата. Вместо конструктивного диалога США и Евросоюз занялись созданием искусственных препятствий на пути установления нового целевого показателя финансирования, который должен был стать фундаментом для поддержки развивающихся стран.

Этот процесс стал заложником политических игр, затеянных Западом - одним из главных, не побоимся этого слова, загрязнителем окружающей среды. Ответственные во многом за катастрофическую экологическую ситуацию в мире США и страны ЕС, сталкивающиеся с внутренними кризисами, пытались при этом минимизировать свои обязательства, в то время как на развивающиеся страны пытались возложить большую часть финансовой нагрузки, в том числе в виде неподъемных кредитов, способных еще больше усугубить положение бедных и слаборазвитых стран.

Администрация президента США Джо Байдена, находясь на исходе своего срока, действовала в координации с руководством ЕС. Их совместные усилия были направлены на увод обсуждений от реальных климатических вызовов к второстепенным вопросам, чтобы затянуть процесс и избежать конкретных обязательств. Такая политика явно прослеживается в подходе Байдена, который стремится оставить как можно больше нерешенных вопросов своему преемнику Дональду Трампу. Этот шаг не только дестабилизировал переговорный процесс, но и подорвал доверие к США как к лидеру глобальной борьбы с изменением климата.

Еще одним важным фактором, осложнившим переговоры, стала позиция Еврокомиссии, возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен. По договоренности с администрацией Байдена, ЕС решил минимизировать свои финансовые обязательства. Вместо того чтобы подтвердить свои амбициозные заявления о лидерстве в борьбе с изменением климата, Брюссель фактически уклонился от реальных действий. Именно в этом ключе следует рассматривать отказ Урсулы фон дер Ляйен приехать в Баку для участия в СОР29. Ее отсутствие на конференции послужило сигналом, что для европейских элит климатическая повестка уже не является приоритетом, уступая место внутриполитическим интересам.

На фоне отсутствия лидерства со стороны ЕС министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представлявшая Евросоюз на COP29, сосредоточилась на политических провокациях. Вместо того чтобы заниматься вопросами климата, Бербок провела пресс-конференцию, на которой говорила о правах человека в Азербайджане, а также встречи с представителями местной оппозиции и активистами западных сетей в стране. Подобная активность главы МИД ведущей страны Евросоюза, безусловно, была направлена на усиление напряженности, подрывая атмосферу диалога. В последний день конференции Бербок фактически саботировала переговоры, акцентируя внимание на политических вопросах и отвлекая участников от обсуждения ключевых климатических решений.

Однако, несмотря на манипуляции Запада, международное сообщество продемонстрировало способность преодолевать разногласия. Под давлением стран Азии, Африки и Латинской Америки США и ЕС были вынуждены пойти на уступки. С другой стороны, развивающиеся страны тоже проявили готовность к компромиссам, что позволило достичь исторического соглашения.

Итогом переговоров стало решение выделять ежегодно до 2035 года по $300 млрд на климатические цели. Указанные средства помогут развивающимся странам адаптироваться к изменениям климата, внедрять экологически чистые технологии и предотвращать экологические катастрофы. Таким образом, эта сумма не только становится важным вкладом в борьбу с изменением климата, но и создает основу для увеличения финансирования в будущем.

Проведение COP29 в Азербайджане стало историческим событием не только с точки зрения организации, но и по своим результатам. Уникальная способность Баку объединить столь разнородные интересы государств и обеспечить продуктивные переговоры может послужить примером для других стран.

Несмотря на давление и провокации со стороны Запада, Азербайджан продемонстрировал, что конструктивный диалог и ответственность за будущее планеты могут превалировать над узкими политическими амбициями.

COP29 войдет в историю как конференция, которая смогла преодолеть политические игры и достичь важного соглашения. Продемонстрированные азербайджанскими организаторами высокий профессионализм и упорство в достижении соглашения по климатическому финансированию открыли путь для важного прорыва в деле глобальной борьбы с изменением климата, а значит - сделали мир более безопасным для его обитателей. Это событие стало ярким примером того, как развивающиеся страны могут выступать инициаторами изменений, сохраняя при этом принципиальность и приверженность глобальным целям.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему "Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями".