Раскрыто убийство, совершенное 31 год назад

В Азербайджане продолжается работа прокуратуры и органов внутренних дел по раскрытию убийств, которые оставались нераскрытыми на протяжении многих лет.

Благодаря проведенным следственным и оперативным мероприятиям прокуратурой и полицией Низаминского района города Баку удалось раскрыть убийство, совершенное 14 февраля 1993 года. Тогда предприниматель, 37-летний Али-Искендер Гаджибала оглы Бабаев, был застрелен из огнестрельного оружия в салоне собственного автомобиля.

В результате собранных доказательств установлено, что гражданин Азербайджанской Республики, 51-летний Айдын Шаулович Гилилов, встретился с Али-Искендером Бабаевым в тот день около 22:00 перед домом №84 по улице Шерифли в Низаминском районе Баку. В ходе беседы в салоне автомобиля «ГАЗ-24», принадлежавшего Бабаеву, между ними возник конфликт на почве личных отношений. В ходе ссоры Гилилов дважды выстрелил из незаконно приобретенного пистолета «Наган», смертельно ранив Али-Искендера Бабаева.

22 ноября 2024 года Айдыну Гилилову предъявлены обвинения по статьям 120.1 («Умышленное убийство») и 228.1 («Незаконное приобретение, хранение, ношение и использование огнестрельного оружия») Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Прокуратурой и другими правоохранительными органами продолжается реализация необходимых мер, направленных на раскрытие оставшихся преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах в предыдущие годы, обеспечение принципа справедливости уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление.