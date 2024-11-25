«Карабах» лидирует, а «Араз-Нахчыван» отрывается от конкурентов – ВИДЕО

Завершились матчи 14-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Отчетный тур начался с очередной победы «Араз-Нахчывана», который обыграл «Кяпяз» (2:0). Это 10-я победа нахчыванского клуба в 14-и турах, который является ближайшим преследователем агдамского «Карабаха».

Чемпион «Карабах» же обыграл «Сабаил» (3:0) и продолжает лидировать в чемпионате, имея игру в запасе.

В 14-м туре вторую победу в чемпионате смог одержать «Нефтчи», обыгравший «Зиря» (2:1). Но пока «Нефтчи», имеющий 13 очков, слишком отстал от лидирующей группы. У идущего на третьем месте «Туран-Товуза» 27 очков.

Товузский клуб в свою очередь поделил очки с «Сабахом» (1:1). Бакинский клуб не может одержать победу уже в 7-ми матчах подряд.

Еще в одном матче тура «Сумгайыт» обыграл «Шамахы» (2:1).

Матчи 15-го тура пройдут 29 и 30 ноября, а также 1 декабря.