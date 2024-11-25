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Украинский министр: Новая климатическая цель в 300 миллиардов долларов является стратегическим соглашением на COP29

First News Media12:50 - 25 / 11 / 2024
Украинский министр: Новая климатическая цель в 300 миллиардов долларов является стратегическим соглашением на COP29

Новая климатическая цель в 300 миллиардов долларов для развивающихся стран до 2035 года, достигнутая на конференции ООН по изменению климата (COP29) - это богатое и достаточно сложное стратегическое соглашение для всех стран мира, особенно для Украины.

Об этом написала министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в публикации на сайте министерства.

«Статья 6 Парижского соглашения - принят пакет решений, касающихся рыночных механизмов. Продолжена рабочая программа по сельскому хозяйству и создан портал для презентации новых проектов. Сделаны шаги в направлении подготовки для достижения цели глобальной адаптации», - добавила она.

С. Гринчук рассказала, что значат результаты для Украины: «Мы получим средства для реализации наших климатических планов и проектов. Мы можем привлечь дополнительные инвестиции по Статье 6, а также участвовать в финансировании международных финансовых институтов для зеленой энергетики, зеленого восстановления и адаптации к изменению климата».

По ее словам, украинский павильон стал важным элементом работы в Баку, который выполнил свою миссию по привлечению международных партнеров к зеленому восстановлению, несмотря на войну и разрушения. «Это будет символом единства мира вокруг Украины даже после завершения COP29», - отметила министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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