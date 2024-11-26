Лондон передал Киеву еще десятки ракет Storm Shadow

Правительство Великобритании передало Украине еще десятки дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом Bloomberg рассказали осведомленные источники.

Эта поставка стала первой при новом премьер-министре Кире Стармере, который вступил в должность в начале июля.

По словам собеседников агентства, Storm Shadow были отправлены в Украину несколько недель назад, когда у Киева закончились ракеты большой дальности. Однако, как утверждают источники, это произошло до того, как США и Великобритания разрешили украинским военным наносить удары западным оружием по целям на территории России.

Сколько точно ракет получила Украина и когда конкретно, собеседники Bloomberg не раскрыли. В Минобороны Великобритании не стали комментировать эту информацию, подчеркнув лишь, что по-прежнему привержены поддержке Киева.

Вооруженные силы Украины впервые ударили с помощью Storm Shadow по территории России 20 ноября, применив, по данным российских провоенных Телеграм-каналов, не менее 12 ракет. Их обломки были найдены в Курской области, а две ракеты перехвачены над Ейском, черноморским портом на юге Краснодарского края, сообщал Телеграм-канал «Рыбарь». За день до этого ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты для удара по военному объекту в Брянской области.

Источник: Лента.ру