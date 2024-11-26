Гражданин Индии пытался ввести в Азербайджан наркотики в упаковке с зубной пастой - ФОТО

В аэропорту Гейдар Алиев, в зоне прибытия первого терминала, сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта провели таможенную проверку чемодана гражданина Индии, который прилетел рейсом Дели-Баку.

Во время проверки в упаковке с зубной пастой было обнаружено 32,150 грамма наркотического вещества - опиума, скрытого от таможенного контроля, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

Проводится расследование по факту.