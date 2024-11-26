Валерий Газзаев одобрил выбор «Сабаха»

Вчера бакинский «Сабах» объявил о назначении российского специалиста Василия Березуцкого новым главным тренером клуба.

Соглашение с 42‑летним россиянином рассчитано на 2,5 года.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев положительно оценил выбор «Сабаха».

«Василий созрел к работе главным тренером. Он помощником поработал со многими именитыми товарищами. Например, с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцким. Опыт у него есть, он прошел определенный этап и какие‑то свои наработки у него тоже имеются. Будем надеяться, что у нас появится еще один сильный российский тренер», — сказал Газзаев «Матч ТВ».