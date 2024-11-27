Французские журналисты попытались спровоцировать футболиста «Карабаха» - ФОТО

Сегодня в преддверии матча 5-го тура основного раунда Лиги Европы по футболу между «Карабахом» и французским «Лионом» состоялась пресс-конференция наставника агдамского клуба Гурбана Гурбанова.

В пресс-конференции также принял участие полузащитник клуба Яссин Бензия, который в свое время выступал за «Лион». В пресс-конференции принимали участие и журналисты, прибывшие из Франции, которые начали интересоваться у алжирского футболиста его пребыванием в «Карабахе», происхождением названия клуба, а также тем, почему оно имеет особое значение.

«Матч против «Лиона» имеет для меня большое значение. Я играл за этот клуб. Теперь буду играть против «Лиона» в составе «Карабаха». Между тем «Лионом», за который я играл, и нынешним есть большая разница. У них сменился президент. Тогда команда играла за самые высокие места. Но и сейчас команда очень сильна.

Само название клуба «Карабах» имеет особое значения для всех. И мы стараемся оправдывать это название. Говоря об особом значении названия, я имел в виду, что сама команда из Карабаха – региона, где была война. Но она вынуждено базируется в Баку. Не надо искать какого-то подтекста в моих словах. У нас мудрый тренер, а наше дело выходить на поле и играть.

В «Карабахе» мы как одна семья. Меня радуют ценности, которые есть в клубе. Тренер индивидуально подходит к каждому футболисту. Поэтому я счастлив находиться здесь», - сказал он.

Матч «Карабах» - «Лион» пройдет завтра, 28 ноября, на Республиканском стадионе Тофик Бахрамов и начнется в 21:45.