Орхан Зейналлы: «Настало время важных событий и перемен» - ФОТО

Азербайджанский рэпер Орхан Зейналлы на своих официальных страницах в социальных сетях поделился с поклонниками новостью, связанной с предстоящим в январе концертом.

«Настало время важных событий и перемен. В течение следующих двух месяцев мы работаем над тем, чтобы представить 5 новых проектов. А в конце января состоится самый продолжительный и незабываемый концерт в моей карьере», - пишет рэпер Орхан Зейналлы в социальной сети Instagram, анонсируя предстоящее выступление.

О.Зейналлы впервые выступит с сольными концертами во Дворце Гейдара Алиева, которые состоятся 24 и 25 января – рэпер представит новую концертную программу «Əks səda», билеты на которую уже поступили в продажу на сайте İTicket.az и кассах города Баку.

«Любимые слушателями песни, новые исполнения и эксклюзивные номера», - рассказывает о концерте рэпер, отмечая, что предстоящее выступление будет самым длинным по продолжительности из всех его концертов.

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