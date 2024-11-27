Рафаэль Физиев: С нетерпением жду возвращения, это было слишком долго

Топовый азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвращении.

Он сообщил, что дал официальное согласие на следующий бой, который запланирован на февраль 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Прошло почти две недели, как я дал согласие на дату и соперника. Все еще жду ответа. С нетерпением жду возвращения в октагон. Это было слишком долго», - написал он в соцсетях.

Последний раз Рафаэль Физиев выходил в октагон в сентябре 2023 года, но получил травму колена, потерпев поражение от Матеуша Гамрота.