Президент Польши «патрулировал» армяно-азербайджанскую границу

Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Армении, посетил Ерасх и провел патрулирование с наблюдателями ЕС, дислоцированными в Армении.

Он также встретился с поляками, входившими в состав миссии, сообщает в микроблоге Х офис президента Польши.

Отметим, что главой миссии Евросоюза в Армении является Маркус Риттер, а заместителем - поляк Марек Куберски.

Миссия ЕС разместилась в Армении на 2 года с 20 февраля 2023 года и изначально состояла из 100 человек. В декабре 2023 года ЕС объявил о расширении миссии, призванной наблюдать за ситуацией на границе Армении с Азербайджаном, до 209 человек (вместо прежних 138).

Напомним, что азербайджанская сторона неоднократно открыто выступала против размещения миссии у своих границ.