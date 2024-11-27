Гвардиола расцарапал себе лицо после упущенной победы «Манчестер Сити» - ФОТО

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола расцарапал себе лицо во время ничейного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3).

Испанский специалист всю игру хватал себя руками за голову, а после того, как его команда упустила лидерство со счётом 3:0, наставник вышел к журналистам с расцарапанной головой и лицом.

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих встречах подопечные Пепа Гвардиолы терпели поражение.