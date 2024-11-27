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Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные средства для Украины

First News Media10:20 - Сегодня
Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные средства для Украины

Президент США Джо Байден направил в Конгресс негласный запрос на выделение дополнительных $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен уже переданных Киеву.

Об этом пишет Politico со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении издания. Два источника издания подтвердили его подлинность.

Как рассказали собеседники Politico, Конгресс получил соответствующий запрос в понедельник. Согласно ему, $16 млрд администрация Байдена рассчитывает выделить на «восполнение американских запасов», еще $8 млрд предлагается одобрить по линии программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники и другой помощи напрямую с армейских складов.

Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которое может быть принято уже в следующем месяце.

Однако Politico, со своей стороны, оценило шансы на согласие Конгресса с этим запросом действующего президента как «небольшие».

Илон Маск, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом соруководителем будущего департамента эффективности государственного управления (DOGE), уже прокомментировал в своем Х данные Politico.

«Это ненормально», — написал он, комментируя информацию о планируемом новом транше для Украины.

Источник: РБК

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