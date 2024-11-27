Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с дождливой погодой

Дождливая и сырая погода, характерная для осенне-зимнего сезона, создает дополнительные трудности для участников дорожного движения.

Ограниченная видимость и повышенный риск скольжения транспортных средств на мокрой дороге часто становятся причиной аварий.

Главное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям транспортных средств с рекомендацией проявлять особую осторожность в условиях текущей дождливой погоды, особенно в регионах страны. Водителям рекомендуется снижать скорость до минимума, соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

«Кроме того, водители должны уделять внимание техническому состоянию автомобилей, особенно в условиях дождя и снега. Рекомендуется проверить исправность стеклоочистителей, омывателей, осветительных приборов, а также убедиться, что протекторы шин соответствуют установленным нормам. Особое внимание следует уделять чистоте государственных номерных знаков.

Участники движения, передвигающиеся пешком, также обязаны строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную осторожность в условиях дождливой погоды», - отмечено в обращении.