Спикер Милли Меджлиса сделала замечание депутатам: «Слушаешь вас - приходишь в ужас!»

В ходе обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2025 год» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель парламента Сахиба Гафарова выразила отношение к выступлениям депутатов по поводу проблем в социальной сфере.

Как сообщает АПА, Сахиба Гафарова призвала депутатов говорить и о проделанной работе.

«Когда слушаешь вас - приходишь в ужас, складывается такое впечатление словно страна катится в пропасть. Так много делается в социальной сфере, почему никто из вас об этом не говорит?! Вспомните об этом! Почему вы не говорите об этом?!» - сказала председатель парламента.