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Футболисты «Карабаха» ответили L'Equipe: В Азербайджане у нас нет никаких проблем

Теймур Максутов15:58 - Сегодня
Футболисты «Карабаха» ответили L'Equipe: В Азербайджане у нас нет никаких проблем

Французское издание L'Equipe в преддверии матча основного раунда Лиги Европы между «Карабахом» и «Лионом» подготовило статью об агдамском клубе под названием «Почему «Карабах» особенный клуб в Азербайджане».

Издание попыталось политизировать предстоящее противостояние, вспомнив про возвращение Азербайджаном оккупированных территорий, а также недавний саммит СОР29 в Баку, куда, как выразилось издание, «правительство Барнье не отправило ни одного представителя».

L'Equipe пишет: «Большие павильоны COP29, которые сейчас демонтируются у подножия Олимпийского стадиона в Баку, временно напомнили о напряженных дипломатических отношениях между Азербайджаном и Францией».

Издание пообщалось с франкоязычными футболистами клуба Яссином Бензия и Абделла Зубиром в надежде найти какие-то темные стороны их пребывания в Азербайджане.

«Это страна, которая любит футбол, многие люди останавливают меня на улице, — объясняет Абделла Зубир, который начинает здесь свой седьмой сезон. — Я не чувствую никакой напряженности, никогда не получал недопустимых замечаний. Я живу на побережье, здесь есть все рестораны, как во Франции, здесь приятно жить. Спокойно и с точки зрения безопасности все отлично, нет никаких проблем.

Клуб амбициозен, это его одиннадцатый сезон подряд в еврокубках. Это то, что мне нравится. Настоящее удовольствие — это матчи по четвергам. Я играл против "Арсенала", "Байера", "Тоттенхэма", "Вильярреала". Но я никогда не играл в Лиге чемпионов. Мы дважды вылетали в плей-офф, но мне бы хотелось сыграть там с «Карабахом», - сказал Зубир.

«Когда мы приезжаем сюда, мы подписываем контракт с особым клубом. Когда мы приезжаем, тренер объясняет нам историю этой команды. Мы знаем, что клуб был перемещён в Баку из-за войны и что это имело свои последствия», — объясняет Яссин Бензия.

Матч «Карабах» - «Лион» пройдет сегодня на Республиканском стадионе Тофик Бахрамов и начнется в 21:45.

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