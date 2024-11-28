Араз Пашаев избран членом Европейского комитета профсоюзов образования - ФОТО

Делегация Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана (СПРОА) во главе с председателем Аразом Пашаевым приняла участие в конференции Европейского комитета профсоюзов образования, которая прошла в Будве (Монтенегро) 26-27 ноября.

Основной темой престижной конференции, в которой участвовали около 500 представителей 123 организаций-членов из 55 стран Европы, стала «Борьба за будущее государственного образования в социальной Европе».

На мероприятии широко обсуждались проблемы, с которыми сталкивается современная система образования, и пути их решения, а также такие темы, как укрепление профсоюзов, доступное и качественное государственное образование для каждого учащегося, инклюзивное образование, влияние цифровых инструментов и искусственного интеллекта в образовании.

На конференции была также обсуждена деятельность организации за последние четыре года и приняты стратегическая программа деятельности и бюджет на 2025-2028 годы.

Отметим, что в мероприятии приняли участие президент Международного союза образования Мугвена Малулеке, генеральный секретарь организации Дэвид Эдвард, генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч, президент Европейского комитета профсоюзов образования Ларри Флэнаган, эксперты в сфере науки и образования, а также представители общественности и прессы.

В ходе конференции состоялись выборы президента, вице-президентов Европейского комитета профсоюзов образования, а также членов исполнительного комитета. Так, глава Ирландского союза учителей Джон Макгабхан был избран президентом Европейского комитета профсоюзов образования на четырехлетний срок. Вице-президентами были избраны лидеры профсоюзов работников образования Дании, Великобритании, Франции, Сербии, Польши и Испании.

Председатель Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана Араз Пашаев избран членом Европейского комитета профсоюзов образования на 2025-2028 годы.

Выступая на первом заседании исполнительного комитета, которое прошло в рамках мероприятия, Араз Пашаев поблагодарил участников за оказанное ему доверие и рассказал о работе по защите прав работников образования, проделанной СПРОА в качестве крупнейшей организации Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

В рамках визита в Будву Араз Пашаев провел встречи с президентом Международного союза образования Мугвеном Малулеке, президентом Европейского комитета профсоюзов образования Джоном Макгабханом и директором Елмером Эверсом. На встречах обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями с главами профсоюзов Болгарии и Испании о возможностях двустороннего сотрудничества.