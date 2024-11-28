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Азербайджан представлен на 16-м международном форуме MEDays в Марокко

First News Media22:22 - 28 / 11 / 2024
Азербайджан представлен на 16-м международном форуме MEDays в Марокко

В городе Танжер (Марокко) 27 ноября начал работу 16-й международный форум MEDays на тему «Возможности суверенитета и устойчивости: на пути к новому глобальному балансу». Мероприятие проходит под патронажем Короля Марокко.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в форуме, который продлится до 30 ноября, принимают участие более 6 тысяч делегатов из более чем 100 стран мира. Ожидается, что на панельных заседаниях в рамках мероприятия выступят более 250 высокопоставленных гостей. Среди спикеров – главы государств и правительств, видные политические деятели, нобелевские лауреаты.

Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым. Заместитель министра также присутствовал на круглом столе с участием молодых дипломатов в Марокканской академии дипломатических исследований в Рабате.

Президент Института Amadeus Ибрахим аль-Фаси аль-Фахри заявил в своем вступительном слове, что встреча в Танжере является шагом на пути к анализу текущих проблем и поиску смелых и устойчивых путей их решения. По его словам, тема мероприятия отражает веру в способность людей определять свой собственный путь и достойно бороться с проблемами, с которыми они сталкиваются.

Президент Федерации Коморских островов Осман Газали подчеркнул, что тема форума важна с точки зрения изучения вызовов, с которыми сталкивается мир, особенно африканский континент, и текущих геополитических проблем, сопровождающихся глобальной напряженностью и нарушением существующего миропорядка. В то же время он обратил внимание на необходимость поиска быстрых решений в борьбе с кризисами в мире, а также установления принципов мира и безопасности, обеспечивающих международную стабильность.

Премьер-министр Демократической Республики Конго Джудит Тулука Соминуа в своем выступлении назвала продовольственный суверенитет, диверсификацию энергетики и технологические инновации основными столпами суверенитета: «Движение к новому глобальному балансу основано на нашей способности работать сообща, объединять наши усилия, делиться знаниями и инновациями. Благодаря этому мы сможем достичь не только идеальных ценностей, но и будущего, в котором будут настоящие истины для каждого гражданина, где будет преобладать суверенитет».

Премьер-министр Гвинеи Бах Ури отметил, что 16-й форум проходит в период, когда установление мира стало большой надеждой для народов. Он подчеркнул важность принятия нового образа мышления в соответствии с текущими событиями и отметил необходимость сосредоточения внимания на развитии отношений стратегического партнерства в целях установления нового баланса между региональными державами. Глава гвинейского правительства добавил, что экономический суверенитет требует инклюзивного производства для долгосрочной стабильности, приведя в пример опыт Марокко, которое успешно диверсифицировало свою экономику, в частности используя фосфаты.

Премьер-министр Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Патрис Эмери Тровоада подчеркнул, что Африка должна проявить смелость, чтобы найти свое место в современном мире и отстоять свою истинную позицию. Он отметил необходимость диверсификации торгового партнерства африканских стран и развития национальных валют.

Мероприятие продолжает свою работу панельными заседаниями.

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