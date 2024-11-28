Армения откроет посольство в Венгрии
Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об открытии посольства в Венгрии.
«МИД Армении считает целесообразным открытие посольства в Венгрии, что позволит расширить сотрудничество, придав новый импульс взаимодействию в различных сферах», - говорится в обосновании.
Отмечается также, что «для Армении Венгрия имеет важное значение как член ЕС».
Напомним, что 6 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Иреване сообщил, что Армения и Венгрия условились об обоюдном открытии в ближайшее время посольств.
Источник: Sputnik-Армения
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