Премьер-министр Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с переутверждением на пост премьер-министра Грузии

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное послание Ираклию Кобахидзе по случаю его переутверждения на пост премьер-министра Грузии и формирования нового правительства.

Как сообщили в Кабинете Министров, в послании выражено удовлетворение развитием по восходящей отношений между Азербайджаном и Грузией, которая является дружественной страной и надежным партнером.

Подчеркнуто эффективное сотрудничество двух стран, связанных друг с другом глубокими историческими узами, в сферах, представляющих взаимный интерес, как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.

Отмечено, что Азербайджан и впредь полон решимости расширять связи и стратегическое партнерство с Грузией, основанное на дружбе, взаимном доверии и поддержке.

Источник: АЗЕРТАДЖ