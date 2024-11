Китайский криптомиллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6,2 млн долларов – ВИДЕО

Китайский криптовалютный миллиардер Джастин Сан съел банан, являющийся элементом приобретенного им арт-проекта.

Банан, приклеенный скотчем к стене, являлся произведением искусства под названием «Комедиант» - его создал итальянский художник и сатирик Маурицио Каттелан.

Дж.Сан приобрел этот арт-объект на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке – изначальная стоимость работы оценивалась в 1,5 млн долларов (более 2,5 млн манатов), в итоге за банан, прикрепленный скотчем к стене, бизнесмен заплатил 6,2 млн долларов (более 10,5 млн манатов).

Купив банан, Джастин Сан сразу заявил, что хочет его съесть, что и сделал, открепив фрукт от стены – как все это происходило можно увидеть в видео, представленном ниже.

Justin Sun just ate the Banana taped onto the wall.



He bought this for $6.2M. pic.twitter.com/nTFbfnNKxT — Pluid (@tryPluid) November 29, 2024