AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив
Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL с 30 ноября возобновляет полеты из Баку в столицу Израиля - Тель-Авив - и обратно.
Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.
Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.
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