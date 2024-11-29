AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив

Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL с 30 ноября возобновляет полеты из Баку в столицу Израиля - Тель-Авив - и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.