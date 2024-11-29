Акпер Мамедов: «Сабах» — сильная команда, но это не значит, что мы не можем их обыграть

30 ноября в рамках 4-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги сойдутся действующий чемпион страны «Сабах» и самый титулованный клуб «НТД».

Капитан Акпер Мамедов в преддверии данного противостояния поделился ожиданиями об игре.

«Команда хорошо подготовилась. Да, я был в составе национальной сборной, но наша команда продолжала тренировки. Я присоединился к ним позднее. Что касается игры с «Сабахом», я всегда говорил, что мы не разделяем соперников. То есть, соперник может быть лидером или занимать последнее место, мы всегда подходим к игре со всей серьезностью. К игре с «Сабахом» мы также готовимся серьезно. На поле нужно отдать все силы. Мы выходим на поле только за победой. Конечно, «Сабах» — сильная команда, но это не значит, что мы не можем их обыграть. Настроение в команде на данный момент на высшем уровне. Мы хотим победить», - сказал он.