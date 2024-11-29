В декабре температура воздуха будет близка к климатической норме – ПРОГНОЗ

В этом году в декабре средняя месячная температура воздуха, как ожидается, будет в основном близка к климатической норме.

Согласно информации, распространенной Национальной службой гидрометеорологии, количество осадков за месяц будет в основном соответствовать климатической норме, а в некоторых районах может быть несколько выше.

В первые дни декабря на территории страны ожидается переменчивая погода с периодическими осадками. В отдельных местах возможны ливни, а в горных районах – снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха составит 6-8 °C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура будет 3-8 °C тепла, днем – 8-12 °C тепла. Количество осадков будет в пределах нормы (24-34 мм).

В городах Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз и Шарур средняя месячная температура составит 0-3 °C тепла, что соответствует норме. Ночью температура будет от 3 °C мороза до 2 °C тепла, в отдельные дни до 7 °C мороза, в горных районах – до 9-11 °C мороза. Днем температура составит 5-10 °C тепла. Количество осадков будет близко к норме (14-35 мм).

В Ханкенди, Шуше, Горанбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, Дашкесане и Гядабее средняя месячная температура составит 1-4 °C тепла, что близко к норме. Ночью температура будет от 2 °C мороза до 3 °C тепла, в отдельные дни – до 4-8 °C мороза. Днем – 3-8 °C тепла, в отдельные дни от 3 °C мороза до 1 °C тепла. Осадки будут в пределах нормы (19-30 мм).

В Восточном Зангезуре: Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах средняя месячная температура составит 1-4 °C тепла. Ночью температура будет от 3 °C мороза до 2 °C тепла, в отдельные дни – до 8-13 °C мороза. Днем температура составит 3-8 °C тепла, в отдельные дни – от 0 до 5 °C мороза. Осадки будут близки к норме (25-27 мм).

В районах Газах, Гянджа, Агстафа, Шамкир, Товуз, Джейранчель, Тертер и Физули средняя месячная температура составит 2-5 °C тепла. Ночью температура будет 1-6 °C тепла, в отдельные дни – до 5 °C мороза. Днем – 7-12 °C тепла, в отдельные дни – от 1 до 4 °C тепла. Количество осадков будет близко к норме (13-32 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиазани, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре средняя температура составит 2-4 °C тепла. Ночью температура будет 1-6 °C тепла, в отдельные дни – до 8 °C мороза, в высокогорных районах – до 12-17 °C мороза. Днем – 5-10 °C тепла. Осадки будут близки к норме, а местами могут быть выше (24-48 мм).

В районах Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдамир, Имишли, Агджабеди, Мингячевир, Бейляган, Сабирабад, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Зардаб, Сальян, Нефтчала средняя месячная температура составит 4-7 °C тепла. Ночью – 2-7 °C тепла, в отдельные дни – до 3 °C мороза. Днем – 8-13 °C тепла, местами до 3 °C тепла. Осадки будут в пределах нормы (19-32 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре, Джалилабаде средняя месячная температура составит 4-7 °C тепла. Ночью – 2-7 °C тепла, в отдельные дни – до 2 °C мороза, в горах – до 4-9 °C мороза. Днем – 7-12 °C тепла. Осадки будут в пределах нормы (45-106 мм).