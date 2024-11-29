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Гурбан Гурбанов: Мог бы заставить команду играть от обороны, но я не хочу развиваться таким образом

Теймур Максутов09:39 - Сегодня
Гурбан Гурбанов: Мог бы заставить команду играть от обороны, но я не хочу развиваться таким образом

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от «Лиона» (1:4) в матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, - говорит наставник агдамцев. - Несмотря на такую погоду и крупный счёт, они были с нами до конца. Что касается игры, конечно, счёт выглядит удручающим. В середине второго тайма появились некоторые пробелы в нашей игре. Мы не смогли остановить быстрые атаки соперника. Но я доволен игрой. Игроки знали, что нам предстоит сильный соперник, но мы не отказались от своей игры, пошли на риски. В футболе так бывает: если не используешь голевые моменты, соперник может воспользоваться своим мастерством. Счет не отражает игру, но он стал таким. Теперь нам нужно готовиться к предстоящим матчам.

Я редко использую слово «неудача». Были такие моменты. Два наших удара попали в штангу. Не знаю, можно ли это назвать неудачей. Когда мы должны были забить, забил соперник. Нужно признать, что уровень мастерства игроков «Лиона» высок. Они играют в таком темпе весь год. Я бы сказал, это больше связано с уровнем мастерства.

Вносить изменения по ходу игры — одно из самых сложных решений для меня, независимо от того, выигрываем мы или проигрываем. Но мы также обращаем внимание на динамику некоторых игроков. Нужно было быть активнее в обороне и полузащите. Соперник этим воспользовался. Второй гол был просто результатом технической ошибки. Они не создали никакой атаки. «Лион» — это опытная команда, и мы увидели третий гол. До обоих голов мы должны были забить, но это сделал соперник.

Думаю, что у нас еще есть шансы пройти в плей-офф. Это может показаться трудным, но у нас осталось три игры. Почему бы и нет? Мы будем бороться до конца. Мы можем смотреть на этот турнир как на Лигу чемпионов. Наши соперники — «Аякс», «Тоттенхэм», «Лион». Играть против таких команд — это захватывающее событие для игроков. Мы боремся с ними без страха. Я мог бы заставить свою команду играть от обороны, но я не хочу развиваться таким образом. Пусть мы рискуем, пусть игроки проигрывают. Я просто хочу, чтобы мои игроки были смелыми и шли на любого соперника. Пусть ошибаются. Если бы «Карабах» играл трусливо и думал только о том, чтобы допустить как можно меньше ошибок, мы не добились бы таких результатов. Сегодня мы не использовали свои шансы. Может быть, завтра будет иначе», - сказал он.

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